2 Tentara Israel Terluka di Jalur Gaza

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Sama, media rezim Zionis melaporkan terlukanya dua tentara rezim tersebut di Gaza.

Saluran berbahasa Ibrani "Hadashot Lo Tsensura" mengumumkan bahwa dua tentara Israel terluka dalam insiden operasional di Jalur Gaza, dengan kondisi salah satunya dilaporkan serius.

Hallel Bitton, seorang jurnalis Israel, juga mengumumkan: "Sebuah bom pinggir jalan meledak di dekat pasukan kami di selatan Khan Younis, dan pasukan sekarang sedang berpatroli dan membersihkan daerah tersebut untuk mencari kemungkinan kelompok bersenjata. Insiden ini terjadi di dalam batas 'Garis Kuning' dan di bawah kendali Israel."

Media berbahasa Ibrani "Kan" juga melaporkan bahwa ledakan bom pinggir jalan terjadi di daerah Khan Younis, di area yang terletak di belakang Garis Kuning dan di bawah kendali tentara Zionis.

Sebuah helikopter Israel telah mendarat di daerah tersebut untuk mengevakuasi korban luka.