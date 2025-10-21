Jepang menolak Trump; impor minyak dan gas Rusia terus berlanjut

Menurut kantor berita Mehr, mengutip Reuters, Yuji Muto, Menteri Perdagangan Jepang, menanggapi permintaan Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan pembelian minyak dan gas Rusia, menyatakan bahwa Jepang akan membuat keputusan mengenai hal ini berdasarkan kepentingan nasional negara tersebut.

Scott Bassett, Menteri Keuangan AS, mengatakan pekan lalu bahwa ia telah memberitahu Katsunobu Kato, Menteri Keuangan Jepang, bahwa pemerintahan Trump berharap Tokyo menghentikan impor energi dari Rusia. Trump diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Asia akhir bulan ini.

Sebagai tanggapan atas serangan Moskow ke Ukraina pada Februari 2022, Tokyo telah setuju dengan negara-negara G7 lainnya untuk secara bertahap menghapus impor minyak Rusia.

Namun, Jepang terus membeli gas alam cair (LNG) dari proyek Sakhalin-2; sebuah proyek yang sangat penting bagi keamanan energi Jepang karena menyumbang sekitar 9 persen dari impor LNG negara itu.

Muto, tanpa merujuk langsung pada pernyataan Bassett, mengatakan mengenai permintaan tersebut: "Sejak serangan ke Ukraina, Jepang terus-menerus mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia."

Dia menambahkan, sambil mencatat bahwa sekitar tiga persen dari total listrik Jepang dipasok melalui proyek Sakhalin-2: "Kami menyadari bahwa gas alam cair dari proyek Sakhalin-2 memainkan peran yang sangat penting dalam keamanan energi Jepang."

Menteri Perdagangan Jepang juga menambahkan bahwa negara itu bermaksud untuk mempertahankan kerja sama yang erat dengan komunitas internasional, termasuk kelompok G7.

Washington memberikan tekanan pada Tiongkok, India, dan Jepang melalui negosiasi perdagangan untuk mengurangi pembelian minyak dan gas alam Rusia. Pada saat yang sama, Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap entitas Tiongkok dan India. Ada juga kemungkinan sanksi lebih lanjut dari Uni Eropa. Negara-negara Barat mengklaim bahwa Moskow menggunakan pendapatan dari penjualan energi untuk mendanai perang Ukraina.