Pernyataan Ayatullah Khamenei tentang “Khayalan Trump” Soal Nuklir Jadi Sorotan Media Dunia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pertemuan pada Senin (20/10) bersama para atlet dan peraih medali olimpiade ilmiah dunia, Ayatullah Khamenei menyebut klaim Trump tentang penghancuran kemampuan nuklir Iran sebagai “khayalan kosong” dan mengatakan, “tidak apa-apa, terus saja bermimpi.”

Reuters menulis dengan judul: “Khamenei kepada Trump: teruslah bermimpi!”

Media ini melaporkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran menyebut klaim Trump mengenai kehancuran industri nuklir Iran sebagai tidak nyata dan tanpa dasar. Reuters juga menyoroti bahwa Ayatullah Khamenei menolak tawaran Trump untuk bernegosiasi, dengan mengatakan:

“Jika negosiasi dilakukan dengan paksaan dan hasilnya sudah ditentukan sejak awal, maka itu bukan negosiasi, melainkan pemaksaan dan arogansi.”

The Times of Israel juga menyoroti kutipan “mimpi” tersebut dan menulis:

“Khamenei mengatakan kepada Trump bahwa ia hanya bisa bermimpi telah menghancurkan kemampuan nuklir Iran.”

The Hindu, media besar India, menulis:

“Khamenei menolak tawaran Trump untuk bernegosiasi dan membantah klaim Amerika bahwa mereka telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran.”

Media itu mengutip pernyataan beliau yang mengatakan:

“Presiden Amerika dengan bangga berkata bahwa mereka telah mengebom dan menghancurkan industri nuklir Iran. Baiklah, teruskan bermimpi!”

i24 News, stasiun televisi yang berbasis di wilayah pendudukan, menulis:

“[Ayatullah] Khamenei mengejek klaim Trump bahwa Amerika telah menghancurkan program nuklir Iran dengan berkata, ‘teruskan saja berkhayal.’”

Media ini juga mengutip laporan bahwa meskipun Iran mengakui adanya kerugian material dalam serangan itu, fasilitas-fasilitas sensitifnya tetap utuh dan aktivitas nuklirnya terus berjalan tanpa henti.

Sementara itu, Al-Arabiya (Arab Saudi) menyebut pernyataan Khamenei sebagai “peningkatan ketegangan baru antara Teheran dan Washington” dan menulis bahwa komentar beliau “dapat memperumit kemungkinan dimulainya kembali negosiasi antara kedua negara.”

Jaringan tersebut juga menyoroti pernyataan beliau bahwa “Bangsa Iran tidak akan mundur di bawah tekanan.”

Al-Monitor, situs berita berbasis di AS, menyoroti pidato itu dengan judul:

“[Ayatullah] Khamenei kepada Trump: teruskan saja berkhayal telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran.”