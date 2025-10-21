Zionis Tidak Menyangka Kekuatan Hancur Rudal Iran / Apa Urusannya AS Jika Iran Punya Industri Nuklir atau Tidak?!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, dalam pertemuan dengan ratusan atlet dan peraih medali ilmiah dunia, menegaskan bahwa para pemuda Iran adalah simbol kekuatan nasional dan sumber harapan bangsa. Beliau menyatakan, “Kalian membuktikan bahwa generasi muda Iran mampu berdiri di puncak dunia dan menarik perhatian pada citra terang Iran.”

Terkait pernyataan Presiden Amerika yang berisi hinaan terhadap Iran dan kawasan, Ayatullah Khamenei menilai bahwa kunjungan dan ucapannya di Palestina yang diduduki hanyalah upaya untuk memberi semangat kepada Zionis yang kehilangan harapan. “Jika dia memang kuat, tenangkan jutaan rakyatnya yang sedang berdemonstrasi di seluruh negara bagian Amerika,” ujar beliau.

Pemimpin Iran menjelaskan bahwa rezim Zionis terpukul berat oleh kekuatan rudal Iran dalam perang 12 hari. “Mereka tidak menyangka rudal buatan anak muda Iran mampu menembus hingga ke pusat-pusat strategis mereka dan menghancurkannya menjadi abu.” Beliau menegaskan bahwa rudal-rudal tersebut adalah hasil kerja dan kecerdasan bangsa Iran, bukan pinjaman atau pembelian dari pihak lain.

Ayatullah Khamenei juga mengecam keras pernyataan Presiden AS yang membanggakan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. “Apa urusannya Amerika dengan industri nuklir kami? Siapa kalian hingga menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dimiliki sebuah negara? Campur tangan seperti ini tidak sah dan merupakan bentuk kesombongan,” tegasnya.

Beliau menambahkan, “Amerika adalah wajah sejati terorisme. Mereka menciptakan kelompok-kelompok seperti ISIS dan menebar perang di kawasan. Lebih dari 70 ribu orang gugur di Gaza dan ribuan ilmuwan Iran dibunuh oleh agen-agen mereka, tapi mereka bangga atas kejahatan itu. Namun mereka tidak akan pernah bisa membunuh ilmu.”

Ayatullah Khamenei menyebut aksi unjuk rasa besar-besaran di AS sebagai tanda rapuhnya sistem mereka, seraya menegaskan bahwa rakyat Iran tidak akan tunduk pada tekanan, intimidasi, atau tipu daya musuh mana pun. “Zionis dan Amerika harus tahu: dengan izin Tuhan, kekuatan dan semangat bangsa Iran tidak akan pernah bisa dikalahkan.”