Dukungan Penuh Mufti Oman atas Kesiapan Yaman untuk Menghadapi Tel Aviv

Menurut kantor berita ABNA, "Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili," di akun pribadinya di jejaring sosial X, sangat memuji kesiapan angkatan bersenjata Yaman untuk menghadapi dan memberikan pukulan mematikan kepada Zionis jika mereka melanggar janji dan melanggar gencatan senjata di Gaza.

Ia menulis: "Man lam yashkur al-makhluq lam yashkur al-Khaliq" (Barang siapa yang tidak bersyukur kepada makhluk, tidak akan bersyukur kepada Sang Pencipta). Saya harus menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada para pahlawan Yaman yang menyadari pelanggaran janji dan pengkhianatan Zionis. Dengan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada rakyat Yaman yang berani dan heroik yang mengancam Zionis bahwa jika mereka melakukan pengkhianatan, pelanggaran perjanjian, dan ingkar janji - setelah kesepakatan dengan rakyat Gaza - mereka sepenuhnya siap untuk menghadapi dan melawan mereka. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan.

Mufti Oman menekankan: "Yaman mengancam bahwa jika Zionis melakukan kesalahan sekecil apa pun setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza, mereka memiliki kesiapan penuh untuk menghadapi dan melawan mereka. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan dan membantu mereka."

Perlu disebutkan bahwa Abdulwahed Abu Ras, Wakil Menteri Luar Negeri Yaman, menekankan bahwa setiap pelanggaran gencatan senjata di Gaza akan menyebabkan rezim Zionis membayar harga yang mahal dan menderita kerugian lebih besar dari sebelumnya.

Ia menambahkan: "Kami memantau perkembangan di Gaza dengan cermat. Upaya Israel untuk lari dari pelaksanaan komitmennya melalui pelanggaran gencatan senjata yang berulang-ulang terus berlanjut."

Abu Ras menambahkan: "Sikap Yaman dalam mendukung bangsa Palestina terus berlanjut. Kelompok-kelompok perlawanan Palestina tidak sendirian dan pertempuran ini adalah pertempuran semua orang. Kami berdiri bersama perlawanan Palestina."

Peringatan dari Yaman ini disampaikan di saat rezim Zionis telah memulai serangan brutalnya terhadap Jalur Gaza meskipun telah ada pengumuman resmi pelaksanaan gencatan senjata.