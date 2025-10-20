Rusia: Kami Menyambut Baik Kesepakatan Gencatan Senjata antara Afghanistan dan Pakistan

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita RIA Novosti, Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengumumkan hari ini dalam pidatonya: "Kami menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Afghanistan dan Pakistan."

Terkait hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia melanjutkan: "Moskow menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Afghanistan dan Pakistan. Keinginan Afghanistan dan Pakistan untuk berdialog dan menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara politik dan diplomatik adalah dasar untuk menjaga perdamaian di antara kedua negara sahabat dan faktor penting dalam menjamin keamanan regional."

Maria Zakharova kemudian menambahkan: "Moskow mendesak Kabul dan Islamabad untuk memperluas kerja sama mereka, termasuk dalam bidang pemberantasan terorisme."

Kementerian Luar Negeri Qatar sebelumnya telah mengumumkan bahwa Pakistan dan Afghanistan sepakat untuk segera menghentikan permusuhan dan memberlakukan gencatan senjata selama putaran pertama pembicaraan di Doha.

Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, kedua pihak juga sepakat untuk mengadakan pertemuan tindak lanjut guna memastikan keberlanjutan gencatan senjata.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan harapan bahwa langkah ini akan membantu mengurangi ketegangan di perbatasan antara kedua negara bersaudara tersebut.