Poin-poin Utama Konsultasi antara Menteri Luar Negeri Rusia dan AS

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita RIA Novosti, Sergei Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, mengumumkan hari ini Senin dalam pidatonya: "Lavrov dan Rubio (Menteri Luar Negeri Rusia dan AS) akan segera berbicara satu sama lain melalui telepon."

Terkait hal ini, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia melanjutkan: "Situasi di sekitar Ukraina akan menjadi poros dialog antara Lavrov dan Rubio. Agenda bilateral hubungan Rusia dan AS, termasuk isu-isu ekonomi, akan menjadi fokus utama kontak antara Lavrov dan Rubio."

Sergei Ryabkov kemudian menambahkan: "Belum ada kesepakatan mengenai tempat dan waktu untuk pertemuan antara Lavrov dan Rubio. Kontak dengan Amerika Serikat berlanjut melalui saluran yang berbeda. Tanggal dan tempat untuk negosiasi antara Rusia dan Amerika Serikat mengenai isu-isu bilateral yang menimbulkan ketegangan juga belum disepakati sejauh ini."