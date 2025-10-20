Sánchez: Kami Menginginkan Kelanjutan Gencatan Senjata dan Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Al Jazeera, Pedro Sánchez, Perdana Menteri Spanyol, mengumumkan hari ini Senin: "Kami menginginkan kelanjutan gencatan senjata dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza."

Mengenai hal ini, Perdana Menteri Spanyol melanjutkan: "Kami menekankan pentingnya bergerak menuju solusi damai antara Israel dan Palestina."

Perlu dicatat bahwa Pedro Sánchez, dalam sikap terbarunya, telah menekankan perlunya menindaklanjuti kejahatan yang dilakukan (oleh rezim Zionis) selama genosida Gaza.

Hal ini terjadi sementara rezim Zionis mengebom setidaknya 100 lokasi di Jalur Gaza kemarin dengan berbagai dalih.

Avichay Adraee, juru bicara tentara rezim Zionis, juga mengklaim bahwa setelah serangan tersebut, militer rezim akan kembali memberlakukan gencatan senjata. Selain itu, surat kabar Zionis Israel Hayom mengklaim bahwa proses masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza akan dimulai kembali hari ini.