20 Oktober 2025 - 23:02
Media Zionis: Wakil Presiden Trump Besok Akan Pergi ke Gaza

Media Zionis mengumumkan bahwa J.D. Vance, dalam perjalanannya ke wilayah pendudukan, juga akan mengunjungi pusat bantuan kemanusiaan di Gaza.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, Channel 12 TV rezim Zionis mengumumkan bahwa kunjungan J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat, ke wilayah pendudukan akan dimulai besok dan akan berlangsung selama 48 jam.

Saluran TV tersebut menambahkan bahwa Wakil Presiden Amerika diperkirakan akan mengunjungi pusat kemanusiaan di Jalur Gaza dan juga bertemu dengan keluarga sandera Zionis selama perjalanannya.

Kunjungan ini dilakukan di saat J.D. Vance menyatakan kepada kantor berita Reuters bahwa saat ini "tidak ada infrastruktur keamanan untuk menjamin pelucutan senjata Hamas."

