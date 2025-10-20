Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Shahab, Brigade Qassam mengumumkan waktu penyerahan jenazah sandera Israel lainnya.
Brigade Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), menyatakan: "Dalam kerangka kesepakatan 'Banjir Al-Aqsa' untuk pertukaran sandera, Brigade Syahid Izz ad-Din al-Qassam akan menyerahkan jenazah salah satu sandera rezim pendudukan yang telah dievakuasi kemarin di Jalur Gaza, pada pukul 8 malam waktu Gaza."
Perlu diketahui bahwa fase pertama kesepakatan pertukaran sandera dan gencatan senjata antara Hamas dan rezim Zionis telah mulai dilaksanakan sejak 10 Oktober 2025 (18 Mehr 1404).
Your Comment