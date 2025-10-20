Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Shahab, Brigade Qassam mengumumkan waktu penyerahan jenazah sandera Israel lainnya.

Brigade Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), menyatakan: "Dalam kerangka kesepakatan 'Banjir Al-Aqsa' untuk pertukaran sandera, Brigade Syahid Izz ad-Din al-Qassam akan menyerahkan jenazah salah satu sandera rezim pendudukan yang telah dievakuasi kemarin di Jalur Gaza, pada pukul 8 malam waktu Gaza."

Perlu diketahui bahwa fase pertama kesepakatan pertukaran sandera dan gencatan senjata antara Hamas dan rezim Zionis telah mulai dilaksanakan sejak 10 Oktober 2025 (18 Mehr 1404).