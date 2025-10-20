Zionis tidak menyangka kekuatan destruktif rudal Iran ini

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Yang Mulia Ayatollah Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, pagi ini dalam pertemuan dengan ratusan juara dari berbagai cabang olahraga dan peraih medali Olimpiade ilmiah dunia, menyebut para pembawa kehormatan ini sebagai manifestasi pertumbuhan dan perwujudan kekuatan nasional, dan menekankan: "Anda membuktikan bahwa pemuda Iran yang penuh harapan sebagai 'simbol bangsa', memiliki kekuatan untuk berdiri di puncak dan mengalihkan pikiran serta mata dunia ke arah ruang Iran yang cerah."

Pemimpin Tertinggi juga, mengacu pada keangkuhan dan omong kosong baru-baru ini dari Presiden Amerika, mengatakan: "Orang ini berusaha, dengan perilaku vulgarnya dan banyak kebohongan tentang kawasan, Iran, dan bangsa Iran, untuk membangkitkan semangat Zionis dan menampilkan dirinya sebagai orang yang kuat, tetapi jika dia memiliki kemampuan, biarkan dia menenangkan jutaan orang yang meneriakkan slogan menentangnya di semua negara bagian Amerika."

Menyatakan kegembiraannya berada di antara pemuda-pemuda kuat yang, dengan tekad dan usaha serta perolehan medali di bidang olahraga dan ilmiah, telah membahagiakan bangsa dan membangkitkan semangat pemuda, beliau mengatakan: "Medali Anda memiliki nilai ganda dibandingkan medali periode waktu lain; karena telah diperoleh dalam situasi di mana musuh dalam perang lunak, berusaha membuat bangsa tertekan dan lalai atau putus asa terhadap kemampuan mereka, tetapi Anda, dengan menunjukkan kemampuan dan kekuatan bangsa, memberikan jawaban yang paling tegas kepadanya di medan aksi."

Pemimpin Revolusi menganggap beberapa bisikan tentang keputusasaan pemuda negara sebagai perkataan yang tidak dipikirkan dengan matang dan menekankan: "Iran tercinta kita dan pemudanya adalah 'manifestasi harapan' dan kenyataan penting ini harus dipahami bahwa pemuda Iran, dengan syarat tekad dan usaha, memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mencapai puncak; sebagaimana Anda telah mencapai puncak olahraga dan ilmiah dunia."

Yang Mulia Ayatollah Khamenei, mengacu pada kemajuan pesat di beberapa sektor setelah Revolusi, menambahkan: "Salah satu contohnya adalah serangkaian keberhasilan Anda tahun ini, yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah olahraga negara."

Memuji kenaikan remaja berbakat tanah air ke puncak ilmiah dunia, beliau mengatakan: "Perbuatan Anda ini diperhitungkan untuk bangsa Iran dan mengalihkan perhatian ke Iran."

Pemimpin Revolusi menyebut "penghormatan terhadap bendera, sujud, dan doa para atlet pemenang" sebagai simbol bangsa Iran dan menambahkan: "Pemuda-pemuda Olimpiade yang terkasih juga sekarang adalah bintang yang bersinar, tetapi sepuluh tahun lagi, dengan syarat terus berusaha, mereka akan menjadi matahari yang bersinar, dan peran para pejabat dalam hal ini sangat penting."

Yang Mulia Ayatollah Khamenei menganggap peran pemuda setelah kemenangan Revolusi sebagai proses yang berkelanjutan dan mengatakan: "Dalam perang yang dipaksakan selama 8 tahun, generasi muda lah yang, dengan banyak kekurangan dan tangan kosong, melakukan inisiatif militer sedemikian rupa sehingga Iran mencapai kemenangan melawan musuh yang sangat lengkap yang didukung dan disokong dari segala arah."

Beliau menganggap medan pertempuran pengetahuan sebagai arena lain yang jelas membawa kehormatan bagi pemuda negara dan, mengacu pada kehadiran Iran di sepuluh peringkat teratas penelitian dan ilmiah dunia dalam berbagai bidang, termasuk "nano", "laser", "nuklir", "berbagai industri militer" dan "kemajuan medis", mengatakan: "Beberapa hari yang lalu, saya mendengar berita yang sangat penting bahwa salah satu pusat penelitian di negara ini berhasil menemukan cara pengobatan untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan."

Yang Mulia Ayatollah Khamenei, mengingatkan aktivitas musuh untuk mencegah berbagai kemajuan ilmiah Iran, mengatakan: "Para musuh bangsa Iran juga berusaha 'dengan menyangkal atau tidak membahas beberapa keberhasilan', 'mencampur adukkan kebenaran dan kebohongan', 'membesar-besarkan beberapa kekurangan' dan 'propaganda yang terarah', untuk menunjukkan ruang Iran sebagai gelap dan suram, tetapi Anda, dengan berdiri di puncak olahraga dan ilmiah, menunjukkan ruang cerah negara kepada semua orang."

Beliau menyebut kehilangan kepercayaan pada kemampuan sebagai metode musuh lain untuk membuat bangsa dan generasi muda putus asa dan menekankan: "Sebagai kontras dengan kegiatan ini, pemuda, dengan mengandalkan kekuatan abadi masa muda, harus meningkatkan upaya dan usaha mereka untuk kesuksesan, inspirasi harapan, dan perwujudan kekuatan bangsa."

Pemimpin Revolusi menganggap penting perhatian pemuda untuk mendedikasikan bakat mereka bagi bangsa Iran dan menambahkan: "Beberapa mungkin ingin tinggal di negara lain, tetapi orang-orang ini harus menyadari bahwa seberapa pun mereka maju di negara lain, mereka tetaplah orang asing; padahal Iran adalah milik Anda dan generasi Anda serta 'tanah dan rumah' Anda."

Di bagian lain dari pidatonya, Pemimpin Revolusi, mengacu pada omong kosong baru-baru ini dari Presiden Amerika mengenai kawasan dan Iran tercinta, mengatakan: "Presiden Amerika, dengan perjalanannya ke Palestina yang diduduki dan menyampaikan sejumlah kata-kata kosong disertai dengan kejenakaan, berusaha memberi harapan dan membangkitkan semangat Zionis yang putus asa."

Beliau menganggap tamparan tak terduga dari Republik Islam Iran terhadap rezim Zionis dalam perang 12 hari sebagai faktor keputusasaan mereka dan menambahkan: "Zionis tidak menyangka bahwa rudal Iran dapat menembus dengan nyala api dan apinya ke pusat-pusat sensitif dan penting mereka dan menghancurkan serta mengubah pusat-pusat ini menjadi abu."

Yang Mulia Ayatollah Khamenei, menekankan bahwa Iran tidak membeli atau menyewa rudal-rudal itu dari mana pun, melainkan buatan tangan dan identitas pemuda Iran, mengatakan: "Ketika pemuda Iran memasuki arena dan dengan upaya dan usaha menyediakan infrastruktur ilmiah, ia mampu melakukan pekerjaan sebesar itu."

Pemimpin Revolusi Islam menekankan: "Rudal-rudal ini telah disiapkan oleh angkatan bersenjata dan industri militer kami dan telah digunakan, dan mereka masih memilikinya, dan jika perlu, mereka akan menggunakannya di lain waktu."

Setelah menyimpulkan alasan omong kosong Trump dalam bentuk ucapan ringan dan perilaku ceroboh untuk membangkitkan semangat Zionis, beliau membahas beberapa poin mengenai klaimnya dan mengatakan: "Dalam perang Gaza, Amerika tidak diragukan lagi adalah mitra utama kejahatan rezim Zionis, seperti yang diakui sendiri oleh Presiden Amerika bahwa kami bekerja dengan rezim ini di Gaza, meskipun jika dia tidak mengatakan ini, itu sudah jelas karena fasilitas dan senjata yang dijatuhkan di atas kepala rakyat Gaza yang tak berdaya selama perang ini adalah milik Amerika."

Yang Mulia Ayatollah Khamenei menyebut klaim Trump lainnya tentang perang Amerika melawan terorisme sebagai contoh lain dari kata-kata palsunya dan menambahkan: "Lebih dari 20.000 anak dan bayi mati syahid dalam perang Gaza. Apakah mereka teroris? Teroris adalah Amerika yang menciptakan ISIS dan melepaskannya ke kawasan, dan hari ini juga menahan sejumlah anggotanya di suatu kawasan untuk digunakan sendiri."

Beliau menyebut pembantaian sekitar 70.000 orang dalam perang Gaza dan juga pembunuhan lebih dari seribu warga Iran dalam perang 12 hari sebagai bukti nyata dari sifat teroris Amerika dan rezim Zionis dan mencatat: "Selain pembantaian buta terhadap orang-orang, mereka membunuh ilmuwan kita seperti Tehranchi dan Abbasi dan bangga akan kejahatan ini, tetapi mereka harus tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh ilmu pengetahuan."

Pemimpin Revolusi Islam, mengacu pada perkataan Presiden Amerika yang, sambil membanggakan pengeboman industri nuklir Iran, mengklaim telah menghancurkannya, menambahkan: "Tidak masalah, teruslah berpikir seperti itu, tetapi siapa Anda sebenarnya sehingga jika suatu negara memiliki industri nuklir, Anda harus mengajukan 'seharusnya' dan 'seharusnya tidak' di hadapannya. Apa urusannya dengan Amerika apakah Iran memiliki fasilitas dan industri nuklir atau tidak. Campur tangan ini tidak benar, salah, dan tiranik."

Merujuk pada demonstrasi nasional 7 juta orang menentang Trump di berbagai negara bagian dan kota di Amerika, beliau mengatakan: "Jika Anda sangat kuat, alih-alih menyebarkan kebohongan, mencampuri urusan negara lain, dan melakukan tindakan seperti membangun pangkalan militer di dalamnya, tenangkan jutaan orang ini dan kembalikan mereka ke rumah mereka."

Yang Mulia Ayatollah Khamenei, menekankan bahwa Amerika adalah teroris dan manifestasi sebenarnya dari terorisme, juga menyebut klaim Trump tentang mendukung rakyat Iran sebagai kebohongan dan menambahkan: "Sanksi sekunder Amerika, yang juga disertai oleh banyak negara karena takut, adalah terhadap bangsa Iran, jadi Anda adalah musuh bangsa Iran, bukan temannya."

Merujuk pada kesiapan Trump untuk bernegosiasi, beliau berkata: "Dia mengatakan saya siap untuk bernegosiasi, padahal jika negosiasi disertai dengan tirani dan hasilnya sudah diketahui sebelumnya, itu bukanlah negosiasi melainkan pemaksaan dan tirani. Bangsa Iran tidak akan menyerah pada pemaksaan."

Pemimpin Revolusi, mengacu pada perkataan Trump lainnya tentang adanya kematian dan perang di kawasan Asia Barat, atau Timur Tengah seperti yang mereka sebut, mencatat: "Andalah yang memulai perang. Amerika adalah pemicu perang dan, selain teror, juga memicu perang. Jika tidak, untuk tujuan apa semua pangkalan militer Amerika di kawasan ini? Apa yang Anda lakukan di sini? Apa urusan kawasan ini dengan Anda? Kawasan ini adalah milik rakyatnya sendiri dan perang serta kematian di kawasan ini disebabkan oleh kehadiran Amerika."

Pada akhirnya, Yang Mulia Ayatollah Khamenei menyebut posisi Presiden Amerika sebagai salah, dalam banyak kasus palsu, dan menunjukkan tirani, dan menekankan: "Meskipun tirani efektif pada beberapa negara, dengan rahmat ilahi, itu tidak akan pernah mempengaruhi bangsa Iran."