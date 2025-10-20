Peringatan Keras Tiongkok kepada Australia

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Xinhua, juru bicara militer Tiongkok mengumumkan hari ini Senin bahwa Komando Palagan Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok telah mengusir pesawat militer P-8A Australia yang secara ilegal memasuki wilayah udara Tiongkok di atas Xisha Qundao.

Li Jianjian, juru bicara Angkatan Udara Komando Palagan Selatan Tiongkok, mengatakan bahwa pesawat P-8A secara ilegal memasuki wilayah udara Tiongkok di atas Xisha Qundao tanpa persetujuan pemerintah Tiongkok.

Li menambahkan bahwa Komando Palagan Selatan telah mengorganisir pasukan angkatan laut dan udara untuk melakukan pelacakan dan pengawasan, mengambil tindakan balasan, dan mengeluarkan peringatan untuk menjauhkan pesawat Australia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan.

Juru bicara tersebut menekankan bahwa tindakan Australia telah secara serius melanggar kedaulatan Tiongkok dan menciptakan risiko besar terkait insiden maritim dan udara.

Li Jianjian berkata: "Kami memperingatkan Australia untuk segera menghentikan pelanggaran dan tindakan provokatifnya. Pasukan kami akan selalu tetap dalam keadaan siaga penuh dan akan secara tegas melindungi kedaulatan dan keamanan nasional, serta perdamaian dan stabilitas regional."