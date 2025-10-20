Apakah Kesepakatan Doha Dapat Mengakhiri Konflik Perbatasan Afghanistan–Pakistan?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kesepakatan Doha antara Kabul dan Islamabad telah menumbuhkan harapan baru bagi berakhirnya salah satu konflik perbatasan terpanjang di Asia Selatan. Namun, para analis menilai keberhasilan perjanjian itu bergantung pada pelaksanaannya di lapangan dan tingkat kepercayaan yang mampu dibangun antara kedua negara.

Menurut laporan Al Jazeera, kesepakatan tersebut tercapai setelah beberapa hari bentrokan berdarah di perbatasan yang menewaskan dan melukai puluhan orang, bahkan sampai ke ibu kota Kabul. Dalam perundingan di Doha, kedua pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata segera dan membentuk mekanisme guna menjamin perdamaian dan stabilitas jangka panjang, dengan Qatar bertindak sebagai penjamin.

Menteri Pertahanan Afghanistan, Mullah Mohammad Yaqub Mujahid, menegaskan bahwa Kabul berkomitmen terhadap isi perjanjian dan akan menyelesaikan masalah melalui dialog. Sementara itu, Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, menyatakan bahwa kedua negara juga sepakat bekerja sama memerangi terorisme, dengan dukungan Qatar dan Turki sebagai penengah.

Para analis menilai kesepakatan ini lahir dari kebutuhan bersama untuk meredakan ketegangan di tengah tekanan internal yang dialami kedua negara. Mereka memperingatkan bahwa keberhasilan perjanjian ini sangat bergantung pada pelaksanaan teknis, mekanisme pemantauan di lapangan, dan upaya membangun kembali kepercayaan yang telah lama hilang.

Para pakar juga menegaskan bahwa akar konflik Afghanistan–Pakistan masih terkait erat dengan warisan kolonial Inggris dan garis perbatasan Durand yang diperdebatkan. Mereka menilai langkah pengawasan bersama dan peran aktif negara penengah seperti Qatar, Turki, serta dukungan negara-negara kawasan seperti Iran dan Asia Tengah, dapat membantu memastikan perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.