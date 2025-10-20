Pernyataan IRGC: Sejumlah Tokoh Suku Sunni Gugur Syahid di Sistan dan Baluchistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) melalui Markas Quds Angkatan Darat mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras aksi kelompok bersenjata bayaran yang menewaskan sejumlah tokoh suku Sunni di provinsi Sistan dan Baluchistan. Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa para pelaku kejahatan ini akan segera ditangkap dan dihukum, serta bahwa persatuan Syiah dan Sunni di wilayah tersebut tetap kokoh dan tidak akan tergoyahkan.

IRGC menyebut bahwa “musuh-musuh bangsa dengan tindakan pengecut berusaha menggoyahkan stabilitas dan persaudaraan masyarakat tenggara Iran.” Mereka menegaskan, rakyat Sistan dan Baluchistan yang penuh kesadaran dan semangat persatuan tidak akan membiarkan tindakan teror semacam itu mengganggu keamanan nasional.

Sebelumnya dilaporkan, Mullah Kamal Salahizahi, seorang tokoh masyarakat Baluchi yang dikenal setia kepada Republik Islam, tewas ditembak oleh orang bersenjata tak dikenal di kota Iranshahr. Putranya terluka dalam serangan tersebut.

Mullah Kamal dikenal berperan penting dalam menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik antarsuku di wilayah Baluchistan. Sikap tegasnya menentang kelompok ekstremis dan antek Zionisme menjadikannya sasaran kebencian media oposisi dan jaringan teroris yang berafiliasi dengan asing.