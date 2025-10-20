Kejahatan Baru di Kawasan Sayyidah Zainab, Damaskus: Seorang Pemuda Syiah Suriah Gugur dalam Serangan Bersenjata

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam sebuah serangan bersenjata di kawasan Sayyidah Zainab, pinggiran selatan ibu kota Suriah, Damaskus, seorang pemuda Syiah Suriah bernama Ghiyas Shaqul gugur sebagai syahid.

Menurut laporan sumber lokal, kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan pemerintahan Jaulani menyerbu rumah korban dengan tujuan melakukan perampokan dan pembunuhan. Serangan ini kembali menimbulkan kekhawatiran atas meningkatnya aksi teror di wilayah-wilayah berpenduduk Syiah di Suriah.