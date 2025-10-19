Menurut kantor berita Abna, "Donald Trump", Presiden AS, hari ini Minggu, melalui postingan di jejaring sosialnya yang disebut Truth Social, mengklaim: "Gustavo Petro, Presiden Kolombia, adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara luas di perkebunan besar dan kecil di seluruh Kolombia."

Presiden AS, yang sebelumnya juga mengajukan alasan yang sama ini terhadap Venezuela untuk intervensi militer terang-terangan di Karibia, mengklaim: "Ini telah menjadi bisnis terbesar di Kolombia dan Petro tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya, meskipun ada pembayaran dan subsidi besar-besaran dari Amerika Serikat, yang tidak lain adalah penipuan jangka panjang terhadap Amerika. Mulai hari ini, pembayaran ini atau bentuk pembayaran atau subsidi lainnya kepada Kolombia tidak akan dilakukan lagi."

Pengulangan Klaim "Narkoba" Trump, Kali Ini Terhadap Presiden Kolombia

"Donald Trump" mengklaim: "Tujuan dari produksi narkoba ini adalah untuk menjual sejumlah besar produk ini ke Amerika Serikat, menyebabkan kematian, kehancuran, dan kekacauan. Petro, seorang pemimpin yang kurang didukung dan sangat tidak populer, dengan kata-kata baru tentang Amerika, sebaiknya segera menutup ladang budidaya maut ini, atau Amerika Serikat akan menutupnya untuknya, dan ini tidak akan dilakukan dengan baik."

Hal ini terjadi ketika Gustavo Petro, Presiden Kolombia, sebelumnya telah mengkritik keras pejabat AS, menyatakan bahwa mereka telah melakukan "kejahatan pembunuhan" dan melanggar kedaulatan Kolombia di perairan teritorialnya.

Petro menambahkan dalam pernyataannya bahwa nelayan Kolombia "Alejandro Carranza" tidak memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba dan sedang sibuk dengan aktivitas memancing sehari-harinya.