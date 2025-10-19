Menurut kantor berita Abna, situs web berbahasa Ibrani "Security News" melaporkan bahwa tentara militer Zionis terlibat bentrok dengan pasukan Hamas di Rafah. Menurut laporan tersebut, pasukan keamanan Hamas bermaksud bentrok dengan elemen-elemen geng bayaran "Yasser Abu Shabab" ketika tentara militer Zionis, saat intervensi, menjadi sasaran penyergapan.

Selain itu, Pusat Informasi Palestina melaporkan bahwa setelah adanya celah keamanan berbahaya di antara para tentara bayaran yang berafiliasi dengan tentara rezim Zionis di Jalur Gaza, sejumlah tentara Zionis tewas dan terluka di wilayah Rafah.

Perkiraan awal menunjukkan bahwa salah satu anggota geng "Yasser Abu Shabab" yang didukung rezim Zionis, setelah menyusup ke dalam kelompok itu sendiri, menggunakan kebebasan bergerak di daerah-daerah yang dikendalikan oleh tentara Zionis di selatan Rafah dan melakukan operasi terhadap unit militer Israel.

Media Ibrani menggambarkan insiden ini sebagai "bentrokan berbahaya". Selain itu, sebuah sumber militer mengatakan kepada Radio Tentara rezim Zionis bahwa ada beberapa korban tewas dan terluka dalam insiden tersebut. Menyusul insiden ini, bagian sensor militer rezim Zionis telah melarang publikasi rincian lebih lanjut, suatu hal yang menunjukkan kedalaman penetrasi keamanan di jajaran penjajah.

Bersamaan dengan kejadian ini, tentara rezim Zionis telah mengintensifkan serangan udaranya di wilayah timur Khan Yunis, Al-Deir, dan Jabalia. Sementara itu, suasana ketegangan dan kekhawatiran di kalangan lembaga militer dan keamanan Tel Aviv semakin meningkat.

Menanggapi insiden ini, beberapa pemukim di media sosial mengkritik para komandan militer dan menulis: "Apakah melindungi Yasser Abu Shabab sepadan dengan menumpahkan darah tentara kita? Ini adalah lelucon!"

Insiden ini telah menimbulkan pertanyaan serius tentang kerapuhan struktur keamanan rezim Zionis di wilayah pendudukan dan kemungkinan infiltrasi pejuang perlawanan ke dalam kelompok-kelompok bayaran yang didukung oleh penjajah.