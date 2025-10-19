Pesawat Tempur Israel Bombardir 20 Target di Gaza; Peringatan Keras dari Katz

Menurut kantor berita Abna, mengutip Palestine Al-Youm, media rezim Zionis mengklaim bahwa angkatan udara rezim tersebut sejauh ini telah membombardir dua puluh target di wilayah Rafah dan Deir al-Balah di Gaza.

Meskipun Al-Qassam membantah pelanggaran gencatan senjata di selatan Gaza, jet-jet tempur rezim Zionis menyerang 20 lokasi di berbagai wilayah Gaza.

Pada saat yang sama, kantor Netanyahu mengumumkan atas namanya bahwa Perdana Menteri rezim Zionis telah mengeluarkan perintah serangan terhadap target-target milik perlawanan.

Di sisi lain, Yisrael Katz, Menteri Perang rezim Zionis, juga mengklaim: "Hamas hari ini akan menerima pelajaran berat untuk mengetahui bahwa tentara Israel sangat serius dalam melindungi tentaranya dan mencegah mereka terluka. Kami memberi perintah kepada tentara untuk bertindak melawan target militer Hamas di Gaza. Hamas akan membayar harga yang mahal untuk setiap tembakan dan pelanggaran gencatan senjata, dan jika pesan itu tidak diterima, serangan akan ditingkatkan."