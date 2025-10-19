Ben-Gvir: Netanyahu Harus Serang Gaza dengan Kekuatan Penuh

Menurut kantor berita Abna, tentara rezim Zionis melanjutkan kembali serangan ke Gaza setelah dugaan serangan terhadap kendaraan lapis baja rezim tersebut di Rafah.

Menyusul dugaan ledakan kendaraan lapis baja ini dan pengumuman tewasnya dua tentara Zionis dan cederanya dua lainnya, Channel 14 rezim Zionis mengumumkan bahwa angkatan udara membombardir target-target di daerah Rafah di selatan Jalur Gaza.

Channel 12 Israel juga mengumumkan bahwa Netanyahu sedang mengevaluasi situasi keamanan di Gaza bersama menteri perang dan pejabat militer.

Sementara itu, Channel 12 televisi rezim Zionis, mengutip sumber-sumber yang terinformasi, menggambarkan serangan ini sebagai upaya Zionis untuk melindungi milisi yang berafiliasi dengan Yasser Abu Shabab.