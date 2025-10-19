Pernyataan Brigade Al-Qassam tentang Penemuan Jenazah Sandera Israel Lain

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, Brigade Izz ad-Din al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa mereka telah menemukan jenazah sandera Zionis lainnya dan akan menyerahkannya jika kondisi memungkinkan.

Pernyataan Brigade Al-Qassam menyebutkan: "Kami menemukan jenazah sandera Israel lainnya hari ini selama operasi pencarian yang berkelanjutan, dan jika kondisi lapangan sesuai, kami akan menyerahkannya hari ini."

Sayap militer gerakan Hamas menekankan bahwa setiap eskalasi oleh Zionis akan menghalangi operasi pencarian, penggalian, dan pemulihan jenazah, dan ini akan menunda rezim pendudukan mengambil kembali jenazah warga Israel yang terbunuh.

Berita ini muncul ketika Brigade Al-Qassam, hari ini Minggu, sebagai reaksi terhadap tuduhan pelanggaran gencatan senjata setelah insiden Rafah, mengeluarkan pernyataan yang menegaskan komitmen penuh mereka untuk melaksanakan semua perjanjian, terutama gencatan senjata di seluruh Jalur Gaza.