Hajibabayi: Waktunya Telah Tiba untuk Tindakan Praktis Melawan Rezim Zionis

Menurut seorang reporter Abna, Hamidreza Hajibabayi, Wakil Ketua Majelis Syura Islam, yang memimpin delegasi parlemen ke Jenewa untuk menghadiri Sidang Majelis Inter-Parlemen Dunia (IPU) ke-151, dalam pidatonya merujuk pada kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina yang tertindas, menekankan: "Hari ini, masyarakat internasional dan lembaga-lembaga internasional telah gagal dalam misi utama mereka untuk membela perdamaian, keadilan, dan martabat manusia. Dalam kondisi seperti ini, parlemen, sebagai perwakilan sejati bangsa, harus menjadi suara hati nurani umat manusia yang terjaga."

Hajibabayi, menyatakan bahwa "sekarang adalah waktunya untuk tindakan praktis melawan rezim Zionis," mengatakan: "Berdasarkan perkembangan terbaru di kawasan, Republik Islam Iran mengajukan proposal spesifik untuk melawan kejahatan rezim Zionis."

Dia lebih lanjut menambahkan: "Proposal-proposal ini diumumkan sebagai berikut:

Pengesahan undang-undang yang mengikat oleh parlemen negara-negara Islam untuk boikot ekonomi, perdagangan, dan politik penuh terhadap rezim Zionis. Pembentukan komite parlemen khusus dalam kerangka Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memantau kejahatan perang secara berkelanjutan dan merujuk kasus rezim Zionis ke pengadilan internasional yang kompeten. Memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui koordinasi antara parlemen, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Masyarakat Bulan Sabit Merah nasional. Mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem) sebagai ibu kota dan menentang dengan tegas setiap rencana pembagian atau bentuk baru yang dipaksakan. Pengesahan undang-undang yang melarang masuknya pejabat Zionis dan pemutusan hubungan diplomatik dengan rezim ini di tingkat nasional dan regional.

Wakil Ketua Majelis, menekankan perlunya tindakan segera, menambahkan: "Republik Islam Iran mendukung setiap inisiatif dan upaya untuk menghentikan perang dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan selalu mengambil langkah untuk menghentikan genosida, penarikan pasukan pendudukan, pembebasan tawanan Palestina, dan penegakan hak-hak bangsa Palestina."

Dia menjelaskan: "Kami telah menggunakan semua kapasitas diplomatik kami, terutama di tingkat regional, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menekan rezim Zionis dan para pendukungnya agar menghentikan kejahatan dan menarik diri dari Gaza."

Hajibabayi menekankan: "Gencatan senjata atau perjanjian sementara apa pun tidak boleh menyebabkan lupakan keadilan dan tanggung jawab pidana para kriminal. Masyarakat internasional berkewajiban untuk mengidentifikasi dan mengadili para pelaku dan agen genosida serta kejahatan perang di Gaza; jika tidak, sejarah akan terulang kembali."

Berbicara kepada parlemen negara-negara Islam, dia berkata: "Kekuatan sejati kita terletak pada persatuan politik, moral, dan iman umat Islam. Jika kita diam hari ini, besok kita semua akan menjadi korban dari sistem tiranik yang sama yang telah menghilangkan keadilan dan kemanusiaan."

Wakil Ketua Majelis menegaskan: "Kita harus mengirimkan pesan yang jelas dari pertemuan ini tentang tekad dan kemauan bangsa-bangsa Muslim untuk mengakhiri pendudukan dan mengembalikan martabat ke Palestina kepada dunia. Umat Islam tidak akan hanya menjadi penonton dan berada di garis depan perdamaian yang adil dan perlawanan terhadap penindasan."

Akhirnya, untuk menghormati para syuhada perlawanan Palestina, dia berkata: "Republik Islam Iran menekankan dukungan tegasnya untuk perlawanan sah rakyat Palestina, hak untuk menentukan nasib sendiri, kembalinya para pengungsi, dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kota. Hanya melalui persatuan umat Islam, solidaritas parlemen, dan kebangkitan keadilan global kita dapat mencapai masa depan yang bebas, adil, dan perdamaian yang abadi dan terhormat."