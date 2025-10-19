Islam Pelopor Kesetaraan Hak, Keadilan Ekonomi, dan Pemerintahan yang Adil

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Sayyid Sajid Ali Naqvi, Ketua Dewan Ulama Syiah Pakistan, menegaskan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna dan pelopor dalam menjamin kesetaraan hak, keadilan ekonomi, serta pemerintahan yang adil. Ia menyebut pemerintahan Imam Ali as sebagai contoh terbaik keadilan yang abadi.

Ayatullah Naqvi menyoroti ketimpangan ekonomi global yang membuat jutaan orang hidup dalam kemiskinan, sementara sistem kapitalisme dan sosialisme gagal menciptakan keadilan sosial. Ia juga menilai penderitaan di Gaza sebagai bukti nyata dari ketidakadilan dunia dan kelumpuhan lembaga-lembaga internasional.

Ia menambahkan, di Pakistan sendiri hampir 20 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara anggaran nasional yang ada belum mampu menjawab kebutuhan rakyat. Karena itu, katanya, pembenahan sistem ekonomi dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat merupakan keharusan mendesak.