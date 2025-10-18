Ekspor Pertanian Iran Naik 35 Persen / Surplus Perdagangan Eropa Turun 92 Persen

Mohammad Reza Talaei, CEO Organisasi Pusat Koperasi Pedesaan Iran menyatakan: Ekspor pertanian Iran, termasuk kiwi ke India dan Filipina serta pistachio ke Eropa, telah meningkat sebesar 35 persen tahun ini (1404 Hs). Menurut Pars Today mengutip IRIB, Rouhollah Latifi, juru bicara Komisi Pengembangan Perdagangan Kamar Dagang, Pertambangan, dan Perdagangan Iran, juga mengumumkan: Dalam 11 bulan pertama tahun 1403 Hs, 9,4 juta ton produk ternak, pertanian, tanaman pangan, dan pangan senilai 7,566 miliar dolar diekspor dari Iran ke berbagai negara, yang menunjukkan peningkatan sebesar 35 persen dibandingkan dengan tahun 1402 Hs.

Penurunan Peringkat Kredit Prancis; Alarm Utang dan Defisit Anggaran

Standard & Poor's (S&P) telah menurunkan peringkat kredit Prancis. Menurut lembaga tersebut, total defisit anggaran publik Prancis tahun ini akan setara dengan 5,4 persen dari produk domestik bruto, tetapi penurunan defisit ini dinilai lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. S&P juga menyatakan bahwa rasio utang bruto pemerintah Prancis akan mencapai 121 persen dari produk domestik bruto negara tersebut pada tahun 2028, sementara angka ini mencapai 112 persen pada akhir tahun lalu. Menurut laporan lembaga tersebut, peringkat kredit jangka panjang dan jangka pendek Prancis telah diturunkan.

Surplus Perdagangan Zona Euro Anjlok 92 Persen

Zona Euro mencatat surplus perdagangan sebesar 1 miliar euro (1,1 miliar dolar) pada Agustus 2025, turun dari surplus 12,7 miliar euro pada bulan sebelumnya, menurut badan statistik Uni Eropa, Eurostat. Angka ini jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 6,9 miliar euro. Menurut Eurostat, penurunan tajam surplus perdagangan di sektor mesin dan kendaraan merupakan penyebab utama penurunan tersebut, dengan surplus turun dari 18 miliar euro menjadi 7,8 miliar euro. Ekspor Zona Euro turun 4,7 persen pada Agustus dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 205,9 miliar euro. Impor juga turun 3,8 persen menjadi 204,9 miliar euro. (MF)