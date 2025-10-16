Russia Today: Pesawat Menteri Perang AS umumkan keadaan darurat

Menurut kantor berita ABNA, kantor berita Russia Today baru saja mengumumkan di saluran Telegramnya tentang pengumuman keadaan darurat di pesawat yang membawa Menteri Perang AS.

Berdasarkan pengumuman media tersebut, pesawat Boeing "C-32" mengatur transpondernya ke mode darurat dengan kode 7700 dan mengubah rutenya menuju Inggris tak lama setelah meninggalkan Brussels.

Pesawat tersebut mengurangi ketinggiannya hingga 10.000 kaki, yang menunjukkan penurunan tekanan kabin.

Hingga saat ini, belum ada berita atau informasi lebih lanjut yang dipublikasikan mengenai hal ini.