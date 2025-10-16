Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Al Jazeera, Pete Hegseth, Menteri Perang Amerika Serikat, dalam sebuah pidato yang hanya untuk menyenangkan presiden narsistik negaranya, mengklaim: "Perang di Ukraina harus berakhir; seperti yang dilakukan Presiden Trump di Gaza dan Timur Tengah (Asia Barat)."

Menteri Perang Amerika Serikat selanjutnya menambahkan, dengan tujuan menerima kekayaan materi dari orang-orang Eropa dengan dalih mengirim senjata ke Ukraina: "Orang-orang Eropa harus terus memikul tanggung jawab utama untuk pertahanan benua ini. Sudah waktunya untuk mengakhiri perang di Ukraina. Jika perang ini tidak berakhir, Amerika Serikat dan sekutunya siap untuk pencegahan."

Hal ini terjadi sementara Moskow berulang kali menekankan bahwa pengiriman senjata Barat ke Ukraina tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan di medan perang, karena Ukraina menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah dan pembelotan serta desersi yang meluas.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, baru-baru ini mengklaim bahwa dengan pendanaan dari Eropa untuk pembelian senjata Amerika, Ukraina masih mampu mencapai tujuan teritorialnya.

Klaim ini adalah kebalikan dari penilaiannya sebelumnya, di mana dia mengatakan bahwa Ukraina "tidak memiliki kartu" untuk dimainkan!