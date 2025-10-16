Pezeshkian: Negara-negara Islam harus melangkah sebagai satu tubuh di jalur perdamaian

Menurut kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian, pada Rabu sore, 15 Oktober 2025, dalam sebuah pertemuan, merujuk pada peristiwa baru-baru ini antara Afghanistan dan Pakistan, menyatakan: "Peristiwa baru-baru ini antara kedua negara bersaudara, Muslim, dan tetangga ini telah menyebabkan kekhawatiran dan kesedihan yang mendalam di semua negara di kawasan ini, termasuk Republik Islam Iran."

Presiden menekankan: "Negara-negara Muslim, terutama bangsa-bangsa serumpun dan sebudaya di kawasan itu, memiliki ikatan iman, sejarah, dan budaya yang tak terpisahkan, dan berdasarkan ajaran Al-Qur'an, 'إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ' (Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara), mereka berkewajiban untuk berusaha bersama demi perdamaian, keadilan, dan kemajuan, seperti anggota dari satu tubuh."

Pezeshkian, sambil menyatakan bahwa perselisihan dan konflik di antara negara-negara Islam bukanlah keinginan bangsa kita, melainkan hasil dari konspirasi musuh-musuh Islam dan Zionisme internasional, menambahkan: "Musuh-musuh umat Islam selalu berupaya menciptakan perpecahan dan melemahkan negara-negara Muslim."

Presiden menyebut dialog dan penguatan ikatan persaudaraan sebagai solusi untuk mengurangi ketegangan antara kedua negara Islam dan tetangga ini dan berkata: "Republik Islam Iran, dengan keyakinan pada prinsip Al-Qur'an 'وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا' (Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali (agama) Allah seluruhnya, dan janganlah kamu bercerai berai), akan menggunakan semua kapasitas dan upayanya untuk mengurangi ketegangan, memperluas dialog, dan memperkuat ikatan persaudaraan antara kedua negara sahabat dan tetangga tersebut."

Pezeshkian, sambil menyatakan bahwa kawasan ini membutuhkan ketenangan, konvergensi, dan kerja sama lebih dari sebelumnya, menyimpulkan: "Kami yakin bahwa pemerintah dan bangsa-bangsa terkasih Afghanistan dan Pakistan, dengan kebijaksanaan dan kearifan, akan melewati jalur kesalahpahaman dan dialog dan sekali lagi memilih jalan persahabatan, kerja sama, dan saling percaya."