Pemimpin Kelompok Penguasa Suriah Kunjungi Moskow / Al-Joulani Bertemu Putin

15 Oktober 2025 - 19:05
Kantor berita Sky News melaporkan bahwa kunjungan Abu Muhammad al-Joulani, pemimpin kelompok penguasa Suriah, ke Moskow pada Rabu (15/10) bertujuan untuk membahas pembaruan pangkalan udara dan laut Rusia di Suriah.

Setibanya di Moskow, al-Joulani disambut secara resmi sebelum menuju Kremlin untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut, al-Joulani menegaskan komitmennya terhadap seluruh kesepakatan sebelumnya antara Suriah dan Rusia.

Putin, dalam tanggapannya, menyebut “keberhasilan pemilu parlemen Suriah baru-baru ini” sebagai capaian besar bagi al-Joulani dan menekankan bahwa “kepentingan rakyat Suriah selalu menjadi motivasi utama bagi Rusia.” Pihak Kremlin menyatakan bahwa tidak ada konferensi pers bersama yang akan digelar setelah pertemuan tersebut.

