Warga Syiah Bahrain Lanjutkan Aksi Mogok untuk Kembali Bekerja

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seorang warga Syiah Bahrain bernama Muhammad al-Sankis, yang sebelumnya dibebaskan melalui amnesti kerajaan, terus melanjutkan aksi protes damainya menuntut pengembalian hak kerja atau pensiun layak seperti rekan-rekannya di lembaga yang sama.

Menurut pengacara Ali al-Haji, meski telah berbulan-bulan sejak pembebasannya, status pekerjaan al-Sankis belum dipulihkan dan tidak ada tanggapan dari lembaga resmi. Ia termasuk di antara puluhan mantan tahanan politik yang diberhentikan secara tidak sah karena latar belakang politiknya — tindakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak untuk bekerja, sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Lembaga-lembaga HAM menyerukan penyelesaian yang adil terhadap kasus serupa dan menegaskan bahwa pemulihan hak kerja para mantan tahanan merupakan langkah penting menuju keadilan transisional dan reintegrasi sosial yang bermartabat.