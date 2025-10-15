Kerusuhan di Utara Suriah, Baghdad Waspada / Pasukan Hashd al-Shaabi dan Militer Irak Siaga Penuh

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dengan meningkatnya kekacauan di utara Suriah, kekhawatiran tentang kebangkitan kembali ISIS di tengah situasi tidak menentu kian meningkat. Pasukan keamanan Irak dan Hashd al-Shaabi menegaskan kesiapan penuh mereka menghadapi setiap ancaman potensial yang mungkin meluas ke wilayah Irak.

Sejumlah anggota parlemen Irak memperingatkan bahwa kondisi tidak stabil di Suriah utara — yang sebagian dikuasai kelompok bersenjata pro-asing — berpotensi menjadi ladang baru bagi kelompok teroris untuk mereorganisasi diri. Mereka menekankan pentingnya koordinasi intelijen dan keamanan antara Damaskus dan Baghdad guna mencegah penyusupan dan penyelundupan senjata lintas perbatasan.

Menurut pernyataan para pejabat Irak, pasukan keamanan kini dalam kesiapan tertinggi, dengan fokus pada pengawasan wilayah gurun barat dan provinsi perbatasan seperti Anbar dan Niniwe, di mana aktivitas sel-sel tidur ISIS dilaporkan meningkat. Pemerintah Irak menegaskan bahwa situasi keamanan di perbatasan Suriah kini menjadi perhatian utama politik dan militer Baghdad.