Peluncuran 3 Pusat Perlindungan Anjing Laut Kaspia di Iran Utara

Sayid Mohsen Kazemitabar, Kepala Departemen Lingkungan Hidup Kelautan Perlindungan Lingkungan Hidup Mazandaran menyoroti peningkatan jumlah bangkai anjing laut Kaspia di pesisir Laut Kaspia di Iran utara dan menekankan, "Implementasi Rencana Aksi Nasional untuk Perlindungan Anjing Laut Kaspia ada dalam agenda."

Menurut laporan Pars Today, Kazemitabar, menyinggung pembentukan Sekretariat Rencana Aksi Nasional untuk Perlindungan Anjing Laut di Fakultas Tarbiat Modares Noor Mazandaran dan menambahkan, Tiga pusat perlindungan anjing laut Kaspia sedang didirikan di Kabupaten Tonekabon, Babolsar, dan Miankaleh.

Kepala Departemen Lingkungan Kelautan Perlindungan Lingkungan Hidup Mazandaran di Iran utara menyatakan, "Langkah-langkah terkait peralatan pusat-pusat ini telah diambil dan kita akan segera melihat pembukaan pusat-pusat ini di provinsi-provinsi."

Kazemitabar menekankan, "Selain diskusi lingkungan dan pentingnya melindungi spesies laut yang penting ini, isu-isu pendidikan dan budaya juga menjadi agenda. Tentu saja, mengingat pentingnya melindungi spesies ini di laut, pemantauan pesisir juga menjadi agenda kita, di samping pemantauan kelautan."

Anjing laut Kaspia, salah satu mamalia laut terlangka di dunia, terdaftar sebagai spesies terancam punah oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).

Karena letak geografis Provinsi Mazandaran yang unik, spesies berharga ini memilih sebagian garis pantai Laut Kaspia di Iran utara sebagai jalur sementara dan habitatnya.(sl)