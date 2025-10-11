Saham Anjlok di Wall Street di AS; Penurunan Terbesar Selama Era Trump

Pasar AS kehilangan semua keuntungannya selama seminggu dalam penurunan tajam. Penurunan bersejarah ini, yang merupakan penurunan terbesar sejak masa kepresidenan Trump, terjadi setelah pengumuman pembatalan pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping dan ancaman kenaikan tarif yang besar.

Menurut laporan Pars Today, indeks-indeks utama Wall Street mengalami penurunan tertajam sejak April pada akhir perdagangan hari Jumat (10/10/2025), menghapus semua keuntungan selama seminggu. Penurunan ini terjadi menyusul eskalasi ketegangan perdagangan antara AS dan Cina.

Indeks Dow Jones turun hampir 900 poin (setara dengan 2,4%). Indeks Nasdaq turun lebih dari 3,5% dan Indeks S&P 500 juga mengalami penurunan 2,5%. Saham Qualcomm turun sekitar 7% setelah dimulainya investigasi antimonopoli oleh Cina.

Donald Trump mengumumkan dalam sebuah unggahan di platform media sosial Truth Social bahwa ia telah membatalkan rencana pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping di sela-sela KTT APEC karena situasi terkini.

Trump juga mengatakan bahwa "kenaikan tarif besar-besaran" atas barang-barang Cina yang diimpor ke Amerika Serikat merupakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan.

Komentar itu memicu kekhawatiran tentang kembali memanasnya perang dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yang membebani pasar.(sl)