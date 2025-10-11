Imam Jumat Sunni Kermanshah: Rezim Berada dalam Kebuntuan Politik/ Ulama Sunni Pakistan: Penjahat Israel harus Diadili

Mamusta Abdul Rahman Moradi, imam Jumat Ahlu Sunnah Kermanshah, Iran barat mengatakan: Kebangkitan global melawan penindasan dan pendudukan telah menempatkan rezim Zionis dalam dilema politik dan sosial, dan bahkan orang-orang di dalam wilayah pendudukan muak dengan kebijakan pemerintah yang suka berperang.

Mamusta Moradi menambahkan: "Gencatan senjata di Gaza merupakan hasil dari keteguhan dan perlawanan rakyat Palestina, upaya Front Perlawanan, dan dukungan negara-negara merdeka di dunia, yang melalui pencerahan, mengungkap wajah asli rezim Zionis dan menekan pemerintah-pemerintah yang mendukungnya."

Ia menekankan: "Umat Muslim di dunia harus melawan penindasan dan agresi dengan persatuan dan kesadaran, dan dengan melakukan tindakan-tindakan ketaatan dan memperkuat iman, membuka jalan bagi penyebaran perdamaian dan spiritualitas di dunia."

Permintaan Ulama Sunni Pakistan kepada PBB: Adili para Penjahat Israel

Ulama Sunni Pakistan, Muhammad Shadab Raza Naqshbandi, mengatakan bahwa kejahatan Israel begitu brutal dan meluas sehingga jika Hitler masih hidup, ia pasti akan merinding melihatnya. Mengkritik diamnya lembaga-lembaga internasional terhadap kejahatan rezim Zionis di Gaza, cendekiawan Pakistan ini menekankan bahwa tidak ada kesepakatan yang dapat diterima tanpa kehadiran dan dukungan dari para pemimpin Palestina yang sesungguhnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional seharusnya, alih-alih berurusan dengan perjanjian politik, menegakkan keadilan dan mengadili para pelaku kejahatan Israel.

Ia mengkritik keras kebijakan ganda Barat dan menambahkan: Amerika dan beberapa negara lain secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kejahatan Israel. Dengan menggunakan hak veto mereka, mereka telah memberi rezim Zionis izin yang jelas untuk melakukan terorisme.

Muhammad Shadab Raza Naqshbandi menekankan: Sementara negara-negara Islam di seluruh dunia telah berdiri mendukung rakyat Gaza, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hanya mengeluarkan pernyataan kecaman. Jika organisasi ini mengambil sikap tegas terhadap genosida Palestina, Israel tidak akan pernah berani melanjutkan kejahatan ini. (MF)