56 Ribu Anak di Gaza Kehilangan Orang Tua

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dana Anak-anak PBB (UNICEF) mengumumkan bahwa selama dua tahun perang dengan tentara rezim Zionis, 56 ribu anak di Jalur Gaza kehilangan satu atau kedua orang tua mereka. Menurut laporan terbaru UNICEF, dua tahun pemboman dan perang telah menyebabkan kehancuran besar di seluruh Gaza, dengan lebih dari 64 ribu anak menjadi korban tewas atau luka-luka.

Selain itu, 320 ribu anak di bawah usia lima tahun di Gaza menghadapi risiko malnutrisi akut, dan lebih dari 56 ribu anak kehilangan orang tua mereka. UNICEF menyambut gencatan senjata di Gaza, yang memberikan harapan bagi anak-anak yang telah menderita selama dua tahun perang yang mengerikan.

UNICEF juga menyiapkan lebih dari 1.300 truk bantuan yang berisi tenda, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan pendidikan untuk dikirim ke Gaza. Sementara itu, Osama Hamdan, salah satu pemimpin Hamas, menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan di pembicaraan Sharm el-Sheikh, rata-rata 600 truk bantuan kemanusiaan akan masuk ke Gaza setiap hari mulai Jumat.