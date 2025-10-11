Tentara Rezim Zionis: Kami Menyerang Infrastruktur Hizbullah di Selatan Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Tentara rezim Zionis mengklaim telah melancarkan serangan terhadap infrastruktur Hizbullah di selatan Lebanon pada Sabtu dini hari. Salah satu serangan menargetkan wilayah Al-Mussailah di kota Al-Najariyeh, distrik Saida.

Menurut sumber keamanan Lebanon, pesawat tempur Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah pusat industri yang menjual dan memperbaiki alat berat pertanian seperti buldoser dan ekskavator, menyebabkan kerusakan parah dan beberapa luka. Sumber lain melaporkan satu orang tewas dan satu luka-luka akibat serangan udara Israel terhadap kendaraan pengangkut sayuran di jalur Al-Mussailah.

Serangan ini terjadi meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak November 2024. Namun, Israel telah melanggar gencatan senjata lebih dari 4.500 kali dan menduduki lima titik strategis baru di selatan Lebanon selain wilayah yang telah diduduki sejak puluhan tahun lalu. Perlu diingat, Israel memulai serangan besar-besaran ke Lebanon pada Oktober 2023 yang berubah menjadi perang total pada September 2024.