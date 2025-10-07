Pertemuan Lavrov dan Muttaqi di Moskow

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Anadolu, Amir Khan Muttaqi, Penjabat Kepala Kementerian Luar Negeri Pemerintah sementara Afghanistan, bertemu dengan Sergey Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, di Moskow.

Menurut pengumuman dari Kementerian Luar Negeri Rusia, pertemuan antara Lavrov dan Muttaqi diadakan sebelum Pertemuan Format Moskow dengan agenda khusus mengenai Afghanistan.

Selama konferensi pers, Lavrov menyatakan kepuasannya atas kehadiran Amir Khan Muttaqi di pertemuan Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Rusia, mencatat bahwa meskipun ada tantangan yang ada di kawasan, kemajuan signifikan telah dicapai dalam memerangi terorisme dan penyelundupan narkoba di Afghanistan, menyatakan bahwa Rusia siap mendukung Afghanistan dalam bidang ini.