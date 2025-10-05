Bencana Kemanusiaan di Gaza: Dua Tahun Blokade dan Krisis Kelaparan

Menurut laporan dari organisasi-organisasi internasional, blokade bantuan kemanusiaan oleh rezim Zionis telah menyebabkan gelombang kelaparan, pengungsian, dan kematian, yang menempatkan lebih dari setengah juta orang dalam kondisi kritis.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRIB, menjelang peringatan tahun kedua perang Gaza, situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dilaporkan lebih buruk dari sebelumnya.

Menurut statistik yang dipublikasikan, lebih dari 67.000 warga Palestina telah gugur dan sekitar 2 juta orang telah mengungsi akibat konflik tersebut.

Organisasi-organisasi kemanusiaan, termasuk Oxfam, telah mengumumkan bahwa sejak berakhirnya gencatan senjata pada Maret 2025, pengiriman bantuan kemanusiaan telah menghadapi hambatan yang meluas dari rezim Zionis.

Blokade yang hampir menyeluruh ini, ditambah dengan kekerasan yang berkelanjutan, telah mengubah hidup menjadi neraka bagi penduduk Gaza.

Lebih dari setengah juta orang di Gaza saat ini menghadapi kondisi bencana yang ditandai dengan kelaparan, kemiskinan, dan kematian.

Laporan Fase Ketahanan Pangan Terpadu 2025 mengonfirmasi kelaparan di beberapa wilayah Gaza dan memperingatkan bahwa situasi akan memburuk dalam beberapa minggu mendatang.

Selain itu, 1,07 juta orang lainnya, setara dengan 54 persen populasi Gaza, menghadapi tingkat kelaparan yang sangat tinggi.

Rezim Zionis Israel secara sistematis telah memblokir bantuan, memperburuk kekurangan kronis makanan, air, obat-obatan, dan layanan dasar, termasuk layanan kesehatan, di seluruh Gaza.

Berbagai analisis hukum telah menekankan bahwa blokade ini merupakan bagian dari elemen kunci genosida rezim di Gaza.

Para pakar hak asasi manusia dan hukum internasional menekankan bahwa hanya gencatan senjata permanen yang dapat mengakhiri bencana kemanusiaan di Jalur Gaza dan memungkinkan kelompok-kelompok kemanusiaan untuk melaksanakan pekerjaan penyelamatan nyawa mereka.(sl)