Kapal Perusak Jamaran: Kehebatan Teknologi Iran di Bidang Militer

Kapal perusak Jamaran, sebagai salah satu simbol penting kemandirian pertahanan Iran, merupakan contoh nyata kemampuan para insinyur dalam negeri dalam merancang dan membangun kapal permukaan canggih.

Menurut laporan Pars Today, kapal perusak yang namanya diambil dari sebuah wilayah di Tehran ini bukan hanya sebuah kapal perang, tetapi juga sebuah pesan strategis tentang tekad Iran untuk memastikan keamanan maritimnya di perairan vital seperti Teluk Persia dan Laut Oman.

Kelahiran Raksasa Laut

Jamaran, yang dikenal dengan nomor lambung 76, adalah kapal perusak kelas Mowj pertama. Perancangan dan pembangunannya memakan waktu beberapa tahun dan akhirnya, pada 21 Januari 2020, secara resmi mulai beroperasi dengan Angkatan Laut Republik Islam Iran.

Meskipun penampilannya mirip dengan kapal perusak kelas Alvand, laporan menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen desain dan konstruksinya merupakan buatan dalam negeri dan peningkatan signifikan telah dilakukan pada sistem radar, elektronik, dan persenjataannya.

Spesifikasi dan Kemampuan Tempur

Kapal perusak Jamaran, dengan panjang sekitar 94 meter dan berat 1.400 ton, merupakan kapal permukaan dengan kemampuan multiguna. Fitur-fitur tempur terpentingnya dapat dirangkum dalam bagian-bagian berikut:

Beragam persenjataan

Rudal permukaan-ke-permukaan: Kapal perusak ini dilengkapi dengan empat peluncur untuk meluncurkan rudal "Qader" atau "Nur". Rudal anti-kapal ini mampu menargetkan kapal musuh pada jarak puluhan hingga ratusan kilometer.

Meriam angkatan laut: Sebuah meriam utama 76 mm dipasang di deknya, yang digunakan untuk menyerang target permukaan dan udara dari jarak dekat.

Meriam pertahanan jarak dekat: Sistem artileri pinggang serta meriam 20 mm untuk menghadapi ancaman jarak sangat dekat seperti kapal cepat.

Rudal permukaan-ke-udara: Kapal perusak ini mampu memasang sistem pertahanan udara jarak pendek yang memberikan perisai pertahanan terhadap pesawat dan helikopter musuh.

Torpedo: Kapal perusak ini dilengkapi dengan tiga peluncur torpedo 324 mm untuk peperangan anti-kapal selam.

Sistem elektronik dan radar: Jamaran dilengkapi dengan radar pencari udara dan permukaan, sistem peperangan elektronik, dan sistem intersepsi elektronik yang memungkinkannya melacak, mengidentifikasi, dan mengelabui target serta ancaman.

Peran strategis di Angkatan Laut Iran

Peran kapal perusak Jamaran lebih dari sekadar kapal biasa. Kapal perusak ini merupakan inti dari "kelompok armada" angkatan laut Militer Iran.

Misi utamanya meliputi "melindungi jalur pelayaran dan kepentingan maritim Iran", "menjalankan kedaulatan nasional di perairan teritorial", "melaksanakan operasi patroli maritim", dan "memimpin kelompok tempur yang terdiri dari kapal rudal cepat".

Kehadiran Jamaran telah meningkatkan kemampuan operasional Angkatan Laut Iran secara kualitatif dan memungkinkan Iran memiliki kemampuan armada konvensional dan reguler, di samping strategi asimetrisnya (menggunakan kapal-kapal kecil).(sl)