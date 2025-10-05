Hizbullah Dukung Sikap Hamas terhadap Rencana Trump di Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gerakan Hizbullah Lebanon melalui sebuah pernyataan resmi menyatakan dukungannya terhadap sikap Hamas mengenai rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh kanal al-I’lam al-Harbi, Hizbullah menegaskan bahwa langkah Hamas yang diambil dengan koordinasi bersama kelompok-kelompok perlawanan Palestina lainnya menunjukkan kesungguhan dalam menghentikan agresi brutal Israel, sekaligus menegaskan komitmen terhadap prinsip perjuangan Palestina dan hak-hak rakyatnya.

Hizbullah juga menyebut bahwa sikap Hamas mencerminkan semangat persatuan nasional Palestina dan menekankan pentingnya kesepakatan nasional berdasarkan hak-hak sah bangsa Palestina. Hizbullah menyerukan seluruh negara Arab dan Islam untuk berdiri bersama rakyat Palestina, mendukung Hamas dan kelompok perlawanan, menghentikan agresi Zionis, mencegah pengusiran warga Gaza, serta membantu rekonstruksi wilayah tersebut dan pemulihan hak-hak nasional rakyat Palestina.