Saksi Ibu Syahid Lebanon: Surat yang Disampaikan kepada Sayyid Nasrallah lewat Wasilah Syahid

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Abir Khalil Khalil, ibu dari syahid Mohammad Jamal Tamer—salah satu korban kerusuhan dalam negeri Lebanon—menceritakan pertemuannya dengan almarhum Syahid Sayyid Hashim Safiuddin dan surat yang ditulisnya untuk Sayyid Hasan Nasrallah yang disampaikan melalui Safiuddin.

Ia menjelaskan bahwa setelah pembunuhan putranya pada 14 Oktober 2020 di depan Pengadilan Beirut, Safiuddin menangani kasus itu secara langsung dan berjanji menuntut keadilan sampai pelaku dihukum. Abir mengatakan telah menyerahkan surat dan sebuah ikat kepala yang bernoda darah putranya kepada Safiuddin untuk disampaikan kepada Sayyid Nasrallah; balasan yang diterimanya meminta kesabaran sampai proses hukum berjalan.

Ibu almarhum memuji perhatian dan kepedulian Syahid Safiuddin terhadap keluarga para syuhada, serta menyampaikan harapan agar Allah merahmati para syuhada dan memberi kesabaran kepada keluarga mereka.