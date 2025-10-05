Hari Terbuka Masjid di Jerman, Kesempatan untuk Dialog Antaragama dan Mengenal Islam dari Dekat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Bertepatan dengan Hari Persatuan Nasional Jerman (3 Oktober), ratusan masjid di seluruh negeri membuka pintunya bagi masyarakat umum dalam peringatan Hari Terbuka Masjid. Kegiatan tahunan ini bertujuan memperkenalkan ajaran Islam dan kehidupan umat Muslim secara langsung, sekaligus memperkuat dialog antaragama dan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat Jerman.

Acara yang digelar sejak tahun 1997 itu kini memasuki tahun ke-29 dengan tema “Agama dan Moral.” Di berbagai kota, asosiasi Islam mengadakan beragam kegiatan seperti tur berpemandu, diskusi, pameran budaya, dan pertunjukan seni untuk menghadirkan gambaran nyata tentang peran masjid dan kehidupan Muslim di Jerman.

Menurut Sheikh Muhammad Thaha, imam Masjid As-Salam di Berlin, banyak pengunjung datang karena ingin mengenal Islam secara langsung, bukan melalui citra media. “Orang-orang sering melihat masjid dari luar, tapi tak tahu apa yang terjadi di dalamnya,” ujarnya. Setelah pandemi, minat masyarakat terhadap spiritualitas juga meningkat tajam.

Ahmad Oglu dari Masjid Şehitlik Berlin mengatakan, Hari Terbuka Masjid menjadi sarana mempertemukan umat Muslim dan tetangga Jerman mereka. Ia menambahkan, sebagian besar pengunjung justru menanyakan soal budaya dan kebiasaan sosial, bukan soal doktrin agama. “Tugas kami adalah menghapus prasangka. Politik kadang memisahkan manusia, tapi agama bisa menyatukannya,” katanya.

Acara ini juga membantu melawan stereotip dan Islamofobia yang meningkat di Jerman. Seorang pengunjung bernama Ibrahim mengatakan bahwa media dan sebagian politisi turut memperkuat citra keliru tentang Islam dengan menonjolkan ekstremisme.

Bagi warga seperti Zielke dan Heidi, yang baru pertama kali mengunjungi masjid, kegiatan ini membuka pandangan baru tentang umat Muslim sebagai komunitas yang terbuka dan aktif di masyarakat. Mereka menilai program semacam ini memperkuat kepercayaan, menjembatani perbedaan, dan menumbuhkan semangat hidup berdampingan secara damai di Jerman.