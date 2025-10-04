Jumlah Korban Runtuhnya Masjid Pesantren di Jawa Timur Capai 13 Siswa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mengumumkan bahwa 13 siswa tewas akibat runtuhnya bangunan sekolah Islam berasrama di Sidoarjo, Jawa Timur. Tim penyelamat dengan lebih dari 30 ambulans masih berupaya mengevakuasi lebih dari 50 siswa, mayoritas laki-laki berusia 13–19 tahun, yang diduga terjebak di bawah reruntuhan.

Menurut laporan resmi, hingga kini 108 orang telah dievakuasi, termasuk 13 korban meninggal, 14 dirawat di rumah sakit, dan 81 sudah dipulangkan. Pemerintah mengizinkan penggunaan alat berat karena kemungkinan menemukan korban selamat semakin kecil, sementara proses identifikasi jenazah dilakukan oleh lebih dari 150 tenaga medis di RS Bhayangkara Surabaya.

Peristiwa tragis yang terjadi pada Senin lalu di Pesantren Al-Khuzaini ini disebut sebagai salah satu insiden runtuhnya bangunan sekolah paling mematikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menyoroti lemahnya standar konstruksi di negara tersebut.