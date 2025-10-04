Kebangkrutan Sekolah Negeri di Lebanon: Tanpa Listrik, Pemanas, dan Gaji

Kantor Berita Internasional Ahulbait -ABNA- Dengan dimulainya tahun ajaran baru, sekolah-sekolah negeri Lebanon menghadapi krisis keuangan parah. Dana kosong, utang menumpuk, serta beban biaya listrik, bahan bakar, dan gaji guru serta staf membuat pendidikan publik di ambang kehancuran.

Sejumlah sekolah bahkan menggunakan dana terbatas mereka untuk memperbaiki kerusakan akibat serangan Israel, namun janji kompensasi dari Kementerian Pendidikan belum dipenuhi. Banyak sekolah kini tanpa listrik karena tak mampu membeli bahan bakar, sementara di daerah pegunungan biaya pemanas tahunan mencapai ribuan dolar.

Keterlambatan pembayaran gaji hingga enam bulan, ketergantungan pada bantuan dari donatur lokal, dan kenaikan biaya operasional membuat sebagian besar sekolah negeri di Lebanon terancam kolaps. Para kepala sekolah menegaskan tanpa dukungan finansial nyata dari pemerintah, keberlangsungan pendidikan publik tidak dapat dipertahankan.