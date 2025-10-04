6 Teroris Separatis Terkait Rezim Zionis Dieksekusi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kekuasaan Kehakiman Iran mengumumkan bahwa enam anggota jaringan teroris separatis yang memiliki keterkaitan dengan rezim Zionis dan mengaku terlibat dalam sejumlah operasi berdarah, termasuk pembunuhan empat syuhada pembela keamanan serta aksi pengeboman di Khorramshahr, telah dieksekusi pada Sabtu dini hari (4/10), setelah melalui seluruh proses hukum dan mendapat persetujuan Mahkamah Agung.

Para teroris tersebut terlibat langsung dalam serangkaian aksi bersenjata dan teror di Provinsi Khuzestan, termasuk pembunuhan Allah-Nazar Safari, Mohammadreza Rafii-Nasab, Ali Salehi-Majd, dan Younes Bahr. Mereka juga mengakui keterlibatan dalam peledakan stasiun gas Khorramshahr, serangan bersenjata terhadap bank, pelemparan granat ke pusat militer, serta penembakan ke arah masjid.

Selain berperan besar dalam operasi teror, kelompok ini menjalin hubungan dengan rezim Zionis dan mendapat dukungan dari pihak asing yang bermusuhan. Aksi mereka selama bertahun-tahun telah berulang kali mengancam keamanan dan ketenangan masyarakat Khuzestan.