Teori Pakistan adalah Non-Pengakuan terhadap Israel

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Hujjat al-Islam wal-Muslimin Shabbir Hassan Maisami, Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Syiah Pakistan, menekankan: Teori Pakistan adalah tidak mengakui Israel, dan siapa pun yang melakukan itu akan dianggap sebagai penjahat di hadapan teori Pakistan dan pendirinya.

Dengan menyatakan bahwa Palestina dari laut hingga sungai adalah milik rakyat Palestina, ia menambahkan: Tindakan Donald Trump, Presiden Amerika, dapat membakar seluruh kawasan.

Shabbir Hassan Maisami menambahkan: Dukungan Perdana Menteri Pakistan terhadap apa yang disebut rencana perdamaian Trump adalah pengkhianatan yang jelas terhadap darah bangsa Palestina dan pengkhianatan terhadap pemikiran pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia telah menyatakan dengan jelas bahwa Israel adalah rezim perampas dan tidak sah dan Pakistan tidak akan pernah mengakuinya.

Dia mencatat: Rakyat Pakistan memiliki posisi yang tegas; Palestina harus menjadi negara yang sepenuhnya bebas dan merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Setiap rencana perdamaian palsu atau formula dua negara adalah penipuan, tipu daya, dan bertentangan dengan identitas dan prinsip-prinsip keyakinan kami.