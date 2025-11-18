Tentara Zionis umumkan detail operasi syahid di Tepi Barat / Jihad Islami mengucapkan selamat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - Tentara rezim Zionis mengumumkan bahwa setelah operasi syahid di persimpangan Gush Etzion, selatan Betlehem, mereka menemukan bahan peledak di dalam mobil para pelaku. Menurut klaim militer Israel, operasi tersebut dilakukan dengan penikaman dan menabrakkan kendaraan, bukan dengan senjata api. Dua pelaku Palestina gugur di tempat, sementara pasukan Israel menutup dan mengepung desa-desa di selatan Betlehem.

Media Zionis menyebutkan bahwa delapan orang terluka dan seorang pemukim dilaporkan tewas. Para pelaku berasal dari kota Hebron dan desa Beit Ummar, wilayah yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sasaran serangan brutal pemukim dan pembakaran properti warga Palestina.

Jihad Islami Palestina dalam pernyataannya memberi selamat atas operasi tersebut, menyebutnya sebagai respons langsung terhadap kejahatan para pemukim dan tentara Israel. Gerakan ini menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan tinggal diam dan akan melawan agresi Zionis dengan segala cara yang tersedia.