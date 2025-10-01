Ayatullah Ramazani: Ubah Pandangan terhadap Pekerjaan dan Rekan, Konsultasi Kurangi Kesalahan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Reza Ramezani, Sekjen Lembaga Innternasional Ahlulbait menekankan pentingnya perubahan sikap dan perilaku dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan kualitas organisasi. Dalam sesi "Etika Kerja” yang digelar di Qom, ia menegaskan bahwa menghargai rekan kerja dan melihat pekerjaan secara kolektif akan mendorong pertumbuhan bersama. Konsultasi dan musyawarah di antara staf juga dianggap penting untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan.

Ayatullah Ramezani mengutip ajaran Imam Hasan Askari as dan Imam Ridha as terkait toleransi, kesabaran, dan pengakuan terhadap usaha orang lain. Ia menegaskan bahwa iman tidak cukup jika tidak disertai ilmu dan tindakan nyata. Dalam konteks global, ia menyoroti bahwa prinsip etika dan kemanusiaan sering diabaikan, sehingga setiap individu dan organisasi harus menerapkan prinsip moral dan etika dalam pekerjaan sehari-hari.

Ia menekankan pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan dengan bijak, tidak cepat menyerah pada kesulitan, dan menghindari sifat malas atau kehilangan motivasi. Dengan lingkungan kerja yang harmonis, penuh pengertian dan kerja sama, kinerja akan meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.