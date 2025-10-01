Majelis Peringatan Satu Kesyahidan Sayid Hasan Nashrullah dengan Sayid Hasyim Safiuddin akan Digelar di Qom

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam rangka memperingati gugurnya para pelopor Poros Perlawanan dan ulama Syiah terkemuka dunia Islam, Sayid Hassan Nasrallah dan Hasyim Safiuddin, sebuah upacara peringatan akan diselenggarakan di Qom dengan partisipasi ulama marja taklid, tokoh akademis dan pesantren, lembaga internasional, keluarga para syuhada, dan berbagai lapisan masyarakat Iran.

Acara ini diselenggarakan bersama oleh Kantor Pemimpin Tertinggi di Qom, perwalian Makam Suci Sayyidah Fatimah Masoumeh as, Lembaga Internasional untuk Pendekatan Mazhab-mazhab Islam, Universitas Internasional Al-Mustafa, Lembaga Internasional Ahlulbait dan sejumlah lembaga dan institusi lainnya.

Acara ini akan berlangsung pada hari Rabu (1/10) setelah salat Magrib dan Isya, di Haram Sayidah Fatimah Maksumah a.s., tepatnya di Aula Imam Khomeini r.a.