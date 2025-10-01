Kapal Al-Dhamir Berangkat dari Italia Menuju Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kapal Al-Dhamir yang membawa dokter dan jurnalis internasional berangkat Selasa dari Pelabuhan Otranto, Italia, menuju Jalur Gaza sebagai bagian dari Konvoi Ketahanan Global.

Meski Angkatan Laut Italia berusaha menghentikan perjalanan, misi tetap dilanjutkan. Penyelenggara menegaskan pengepungan Israel ilegal dan menuntut komunitas internasional mendukung jalannya misi kemanusiaan ini. Kapal kini berjarak 175 mil laut dari Gaza, memasuki wilayah berisiko tinggi.