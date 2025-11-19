Galeri Foto: Pemukim Zionis Membakar Sebuah Masjid di Tepi Barat

Sejumlah pemukim Zionis melakukan aksi kriminal dengan membakar sebuah masjid di kota Salfit, Tepi Barat yang diduduki.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejumlah pemukim Zionis melakukan aksi kriminal dengan membakar sebuah masjid di kota Salfit, Tepi Barat yang diduduki. Saksi mata menyampaikan bahwa sekelompok pemukim bersenjata menyerbu permukiman Deir Istiya dan membakar Masjid Al-Hajjah Hamidah, lalu mencoret-coret dindingnya dengan slogan-slogan rasis. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian aksi kekerasan pemukim Zionis yang dalam beberapa bulan terakhir semakin meningkat terhadap tempat suci dan warga Palestina di Tepi Barat.