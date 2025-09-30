Taliban Memutus Total Internet Afghanistan!

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (AS) – Abna – sebagai kelanjutan dari pembatasan internet di Afghanistan, akses ke layanan internet dan telekomunikasi telah terputus di seluruh negeri mulai pukul lima sore hari Senin (29 September) waktu Afghanistan.

NetBlocks menulis bahwa komunikasi telepon dan internet terhenti di sebagian besar Afghanistan.

Organisasi NetBlocks juga mengumumkan bahwa, berdasarkan indikator langsung, konektivitas internet di Afghanistan telah turun hingga hanya 14% dari tingkat normal, dan "gangguan yang hampir total" dalam layanan telekomunikasi mendominasi di seluruh negeri.

The Guardian: Setelah perintah Taliban untuk memotong kabel serat optik di beberapa provinsi, Afghanistan menghadapi pemadaman internet yang meluas. Kelompok Taliban telah memutuskan untuk membatasi layanan internet di Afghanistan sejak beberapa minggu yang lalu, dan pembatasan ini sebelumnya telah diterapkan di beberapa wilayah negara tersebut.

Taliban mengatakan tindakan ini dilakukan untuk "mencegah korupsi"!

Dikutip dari media, sejumlah pejabat kelompok Taliban berhasil terhubung ke internet melalui jaringan satelit Starlink, meskipun akses internet publik telah diputus di Afghanistan.